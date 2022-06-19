國境將解封，但新北市防疫旅館尚未出現退場潮，新北市觀旅局表示，截止17日統計，新北有26家防疫旅館，共2123間房、入住率約48％，目前未接獲有防疫旅館正式申請退場的案件。

今年春節假期期間，新北市防疫旅館數有39家，總房間數3484間，3月中減為30家，觀旅局指出，減少9家的防疫旅館，包含1家被衛生局徵用為地方型集中檢疫所，4家短期合意租用專案到期及4家協助支援性質的防疫旅館，依據業者原規畫期程已退出。

現防疫旅館剩26家，觀旅局解釋，配合新北市防疫政策，有4家防疫旅館轉為集中檢疫所，協助擴大醫療病床接待量能，分別為深坑，淡水，三重及板橋各1間。

針對中央將入境調整為「3＋4」，觀旅局也因應新政策上路調整防疫旅館住客外出及清消參考指引，包含請各家防疫旅館規畫動線或時段上的分流，避免出入動線交織，以及向住客宣導非必要性不得外出的規定，如外出，需提供防疫旅館2日內快篩陰性證明，並預先提供外出與返回時間給防疫旅館。

同時住客不能在外過夜未歸或失聯，如未於預訂時間返回，則由防疫旅館於次日上午協助通報。至於民眾後4天的自主防疫期間，申請符合一人一戶、並徵得地方政府同意，即能返家進行自主防疫，防疫旅館需協助住客提出申請。

此外，凡有住客出入，需立即進行動線、電梯等清消，住客返回時，也要配合旅館人員進行全身與物品消毒後，依規畫動線盡速回房間續行檢疫。

觀旅局強調，每月定期進行至少1次跨機關聯合檢查，包含消防設備測試等檢查，以確保防疫旅館整體安全。