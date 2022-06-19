金門今(19)日新增89名新冠確診者，累計4044例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(19)日新增89名新冠確診者，累計4044例。最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今(19)日新增89名新冠確診者，累計4044例。縣府說明，經醫師評估需至台灣本島就醫者，可向縣府申請補助，減輕往來費用負擔。

金門今日新增89名確診者，累計4044例。目前收治中71例，其中無症狀或輕症62例，中症9例；確診者居家照護560例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者92人，目前居家隔離281人，解除居家隔離109人。

針對議員關心縣內新冠整合門診情況，縣府表示，金門醫院已於今年3月開辦「COVID-19染疫康復者整合門診」，針對新冠肺炎確診病人，在解除隔離日起算6個月內，仍有COVID-19急性感染後症候群且有整合醫療需求者，可在每周一上午、周三下午及周四下午掛內科胸腔科門診，透過跨科別整合團隊醫療、社會資源轉介及長照轉銜服務，促進染疫康復者回歸日常生活品質。

縣府也說明，經醫師評估需至台灣本島就醫者，可依據「離島地區嚴重或緊急傷病患就醫交通費補助要點」規定，向縣府申請補助。