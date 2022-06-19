聯亞生技經營權之爭，董事長王長怡面臨女兒胡世一的挑戰。昨（18）日下午，聯亞生技董事長王長怡，發出728字的內部信件給員工，重砲譴責聯生藥林淑菁竊用公司大章、自稱聯亞生技代理董事長、違背章程召開董事會補選董事、自任總經理，借此偽造文書誤導主管機關登載不實外，更持未經法院判定的爭議董事會紀錄，一面要求銀行凍結員工薪資帳戶，一面放話公司發不出薪水的謠言，直指被視為女兒派代表的林淑菁，以員工當作其上位的祭品，教唆遭停職員工非法入侵竹北生醫園區辦公室，癱瘓門禁系統設備功能。王長怡信中表示，在忍無可忍之下，決定揭發林淑菁等人作為，「要讓林淑菁等惡人現形，請執法單位嚴厲制裁」。

針對上周6月11日聯亞生技竹北生醫園區辦公室遭停職郭姓員工帶身分不明男子非法進入4小時，期間非法入侵櫃台員工電腦，變更辦公室及電腦機房門禁設定，後續聯亞生技表示，遭停職員工非法入侵，是女兒派人馬想更換公司門禁設備等密碼，聯亞生技也針對經營權法律問題提出說明，指稱另一方違法召開董事會無效，王長怡仍是公司登記董事長，也是美商UBI聯亞集團最大股東。

據了解，聯亞生技經營權之爭，女兒派申請變更登記一案，主管機關仍在審查中，根據經濟部商業司登記的公開資料仍以王長怡為公司董事長，縱使女兒派聲稱選出新任董事長，但法界人士也指出，「女兒派竊取公司印鑑屬於犯罪所得，恐致使後續董事會等相關爭議操作不具效力。」據悉，王長怡握有聯亞6成股權，剩下4成由官股（國發基金、台糖、耀華玻璃），之前女兒派代表林淑菁一度凍結員工薪轉帳戶的奧步，也是由國發基金出手助王長怡解圍。業界人士指出，官股顯然不會站在有法律爭議的一邊。

以下為王長怡給聯亞生技員工信的內容：

日前在聯亞生技任職逾20餘年之財務處長陳○○因為侵占公司大章，拒絕交還，而被移送法辦，停職接受調查。據查該大章落入聯生藥林淑菁之手，之後林淑菁開始對外自稱為聯亞生技公司代理董事長，隨即召開董事會，補選董事並向經濟部登記。

聯亞公司章程明訂必須全體董事三分之二以上(四席)董事同意才能推舉或解除董事長及總經理之委、解任。林淑菁仗著自稱擁有3席董事支持，明著違反章程規定，自任總經理大辣辣四處發布及張貼公司公告，公司隨即向林淑菁提告使公務員登載不實、以及相關之偽造文書罪責。

林淑菁一再違反刑法，不僅沒有絲毫收斂，甚至加碼，除了教唆員工破壞公司保全及門禁，一再用偽造公司之公告、電郵，對同仁頻繁進行騷擾、脅迫、欺騙與混淆，影響公司正常營運外，在沒有取得任何法院裁判下，竟持上述具有爭議的董事會紀錄，向本公司長期正常繳息之往來銀行，要求凍結公司員工薪資帳戶，並藉此向員工散播公司發不出薪水之惡毒謠言，以此逼迫長怡向其磕頭投降。

詎料銀行一時不察，受林淑菁矇騙，凍結員工薪資發放，林淑菁此舉形同拿員工祭旗，實在喪盡天良，人神共憤！

幸虧聯亞集團政府長官國發基金蘇來守執行秘書出面斡旋澄清，銀行才明瞭真相，立即將帳戶解凍，在此長怡特別感謝蘇執秘為聯亞員工挺身而出，以及銀行的全力支持，也嚴厲譴責林淑菁竟然可以為一己之私，一邊欺騙員工，另一邊罔顧員工權益，竟以全體聯亞員工的生計做為搶奪公司的手段！

林淑菁等人連日對聯亞公司以及長怡的攻擊、污衊、羞辱，長怡本著基督徒寬容為懷，一再忍耐、退讓，但這次居然以員工當作其上位之祭品，實在令長怡錯愕，真是孰可忍，孰不可忍，於是公開揭發林淑菁等人作為，讓惡人現形，請執法單位嚴厲制裁，社會大眾共同譴責！以維護聯亞公司以及全體員工合法之權益。

聯亞生技董事長 王長怡