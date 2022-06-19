民眾發現七股大塭寮排水遭偷到廢油料，水利局緊急設攔油索。（台南市水利局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市西港分線灌溉水路19日發現遭人偷倒廢油汙染，市府立即會同農田水利署嘉南管理處緊急處理，設置3處攔油索，防止油漬往下游移動破壞水域環境。

台南市水利局表示，19日上午市府環保局接獲七股區民眾通報，農田水利署西港分線灌溉水路遭偷倒廢油料，受到影響範圍為西港區及七股區灌溉區域，水利局立即派員巡檢周邊區域排水，於大塭寮排水槺榔社區附近發現廢油料。

水利局於第一時間派遣搶修搶險廠商在大塭寮排水下游設置3處攔油索，阻斷油汙汙染上游西港區疑似傾倒位置是由農田水利署嘉南管理處所轄管之灌溉水路，嘉南管理處已先行關閉各分線沿線的水閘門避免影響農作，目前由環保局進行吸除油汙作業中。

針對本次不法排放油汙事件，市府環保局及警察局將清查是否有可疑人車傾倒廢油，追查行為人以杜絕汙染再次發生，水利局也呼籲市民一起守護珍惜河川環境，若有發現疑似不法行為造成水域汙染情形，請立即通報市府單位稽查，共同守護台南市清淨環境。