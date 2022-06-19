殺蛇溪流經屏東縣民公園，整治後的水質可望為整個休憩空間帶來品質提升。（林和生攝）

一座偉大城市都有一條河川是市民共同記憶，而殺蛇溪是貫穿屏東市重要生命之河，但過去因中上游民生與工業廢水汙染，常被民眾譏諷為「黑龍江」，屏東縣政府長期投入整治，如今上游水質淨化場在19日動工，可望完成改善流域最後一哩路。

屏東縣長潘孟安指出，殺蛇溪與萬年溪、六塊厝排水並列屏東市三大排水系統，其中殺蛇溪位於牛稠溪排水中上游段，長期受生活汙水、事業及畜牧廢水匯入，民眾對流域水體及臭味長期觀感不佳，嚴重影響生活品質。

且縣府近年在進行縣民公園開發時，更發現屏東工業區在地設置50年，竟然沒有汙水處理廠，工業廢水直接排入流域，使得整治工程面臨嚴峻挑戰。

潘孟安不諱言，整治水域是很大挑戰，但發現問題就必須去解決，縣府這幾年先在殺蛇溪中上游興建汙水下水道及截流井等各項設施，將民生用水引流到六塊厝汙水處理廠，更在今年3月完成屏東工業區汙水處理廠，處理事業廢水、讓水質提升。

接續又在上游、屏東市與長治鄉交界處，盤點國有土地，將建設殺蛇溪水淨場，占地雖僅0.5公頃，但處理流程包括攔汙柵、沉沙池、混凝膠凝池及礫間沉澱池等步驟，完工後平均一天能淨化上游畜牧廢水和民生汙水達1萬噸，處理後的放流水可以大幅降低殺蛇溪汙染負荷。

殺蛇溪流經屢獲國際大獎的縣民公園，因此備受外界關注，如今水淨廠動工，預計在2023年7月完工，將邁向流域整治最後一哩路。

潘孟安表示，河川是城市最重要的記憶，整治需要決心，水質淨化場入口未來也將打造公園綠地及親水景觀，啟用後會順勢提升下游縣民公園水岸廊道水質，創造一個環境友好的休憩景觀城市新氛圍，繼續陪伴屏東下一個百年發展。