線上旅遊及娛樂體驗預訂平台Klook公布最新亞太地區旅遊趨勢洞察，指出內部數據顯示全球出境旅遊商品預訂量快速增加，單5月就較年初增加達4倍，顯示海外旅遊復甦的力道更甚以往，且旅客的偏好也出現明顯改變。

Klook指出，疫情後單身旅遊風潮明顯退燒，亞太地區的旅客比起單身出遊，更偏好與朋友一起旅行，僅有30％旅客表示對一人出遊感到興趣，相較於疫情前高達79％的千禧世代旅客渴望單身旅遊，兩者調查結果相去甚遠。

Klook分析，此趨勢顯示在經歷過疫情大流行後，旅客更渴望與身邊的人共享旅遊體驗，一同經歷旅途中的各種美好。其中，6成台灣旅客表示「旅行」對他們而言，是能重拾與許久不見朋友的關係、共同累積更多美好回憶的一種方式。

相較於緊湊的行程或冒險體驗，亞太地區旅客更偏愛輕奢旅行。Klook指出，60％亞太區旅客偏好豪華度假而非背包客行程，每10人就有7人尋求悠閒輕鬆的「慢旅行」，而非預算有限的探險體驗。

此外，有65％的台灣旅客表示，期待早上能在豪華舒適的飯店床上醒來，最好還能在早餐之後來場舒緩的SPA按摩。Klook認為，疫情無疑為許多人帶來巨大生活挑戰，讓旅客更加偏好能充分放鬆和休息的旅行體驗。

Klook旅遊趨勢調查亦指出，比起遊覽歷史古蹟或名勝景點，逾半數台灣旅客更喜歡「接地氣」的觀光體驗，沈浸在當地街巷中，感受街邊車水馬龍及在地人生活氣息，和南韓、香港等地旅客喜好有明顯不同。

同時，相較於日本、南韓旅客特別偏好去溫暖的熱帶國家度假，台灣旅客除了同樣懷念熱帶海島的沙灘假期外，也同樣期待能夠去氣候涼爽的國家度假避暑。

Klook台灣總經理林耀民對此表示，近2年疫情使大家反思自身需求及喜好，旅行對現今許多人而言並非僅是精神上的放鬆和休息，更是在生活中找尋更多玩樂的體驗和靈感，且與身邊所愛之人分享，藉此重新建立關係與連結。