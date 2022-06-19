中國大陸日前以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，但其實早在2016年蔡總統上任後，即大力向日本推銷台灣的冷凍石斑魚產品，但經統計，6年來石斑魚外銷日本僅約200公噸，狠狠打臉蔡總統的台日友好。

2016年12月農委會發布新聞稿指出，為協助台灣石斑魚拓展日本市場，時任農委會副主委翁章梁帶領台灣優質石斑魚養殖及加工業者，以國家品牌形象向日本業者及消費者介紹台灣優質的冷凍石斑魚產品。

該新聞稿指出，本次活動自開始籌備就備受各方關注，更展現政府高度重視拓展台灣石斑魚在日本的市場，駐日代表處謝長廷當時也與會強調，將全力促成台日雙方友好的貿易關係。

但據農委會統計，2016年截至今年5月，6年下來我石斑魚(含生鮮、冷藏、冷凍)出口日本量僅僅204公噸；從農委會近日公布的數字來看，去年石斑魚總出口量6681公噸，但外銷日本更僅有2公噸。

農委會副主委陳添壽表示，台灣出口的石斑魚大宗是龍膽石斑和老虎斑人工雜交育種的龍虎斑，但日本擔心龍虎斑在岩礁區域成長會吃下藻類，導致石斑體內會累積「雪卡毒素」(Ciguatoxins)，也就是藻毒，基於這個疑慮，所以我石斑銷日有待加強。

陳添壽說，如果這能解除日本對雪卡毒的疑慮，讓日本知道我們的石斑是飼養的而不是吃藻類的，相信出口日本的量就會有成長，這部分已經透過台日交流協會等來洽談。