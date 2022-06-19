河南省村鎮銀行多名維權存款人的健康碼被標「紅碼」，引發網友批評「不受限制的公權力，才是中國最大的疫情」。全國人大代表蔡衛平認為應取消各地健康碼，改收歸中央統一管理。

今年4月18日，河南村鎮銀行突然以系統維護為由，關閉線上提款與轉帳功能，措手不及的存款人（儲戶）拿不回血本，紛紛齊聚河南省會鄭州維權。

但存款人發現，他們的核酸檢測明明是陰性，但一覺醒來之後，健康碼卻轉紅以致被禁足出不了門，不僅如此，與維權存款人有關係的親友，健康碼也通通由綠轉紅而引發輿論譁然與各方抨擊。中國網友指責當局把健康碼變成21世紀的「良民證」，怒批「不受限制的公權力，才是中國最大的疫情」。

「健康時報」今天報導，全國人大代表、廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平表示，目前各地健康碼不統一、不互認，訊息也不聯通，已經出現了一些健康碼被濫用的現象。

蔡衛平指出，當前需要明確在防疫之外，任何地方都不可以用健康碼來作為人們能否做某件事情的標準。今年兩會他提出，為加強個人訊息保護，應把健康碼納入中央統一管理，取消各地健康碼。

他解釋，「如果有人為了讓你按照他的意願去做事，賦予你一個紅碼，你不按他的要求做，就不能恢復綠碼，就不能恢復自由，那健康碼的用途就徹底變味了。」

此外，北京市中聞律師事務所律師鄧千秋表示，將健康碼用於防疫之外的其它目的，屬於對個人訊息的濫用，也會造成個人隱私的洩露，根據法律，相關公職人員或已經涉嫌濫用職權犯罪。

鄧千秋說，為防範對個人訊息的過度蒐集和非法使用，國家相關部門應盡快公布規定，對健康碼涉及的個人訊息的蒐集和使用範圍、蒐集程序、管理部門、權利救濟措施等方面予以明確規定。

河南鄭州存款人遭標紅碼引發民怒後，河南省疫情防控指揮部表示，各市縣要強化健康碼管理，對因健康碼管理使用不當造成嚴重後果，依法依規嚴肅處理。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110619