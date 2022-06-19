監察院政治獻金申報系統頻傳出包，民眾黨桃園市議員參選人張清俊發現，監察院線上申報政治獻金系統時，有兩筆匯款方式相同的政治獻金，其受贈收據，在「發票日／到期日」欄位顯示的內容不同，會一筆空白，另一筆卻被強制標註日期。監察院強調，因涉及新舊系統間轉換與介接，難免發生相容性的問題，第一時間已解決問題，不影響捐贈者與受贈者權益。

張清俊指出，由於「發票日／到期日」欄位是以支票捐贈才需要註明，若是以匯款捐贈，卻在支票欄位顯示日期，會使人無法辨識真正的捐贈方式，受贈收據就會無效。一旦參選人大量寄出這樣無效的受贈收據，不但影響捐贈者的抵稅權益，參選人也可能必須全部重新申請，再一筆一筆辛苦打進系統，將消耗相關人大量時間與精神。

監察院指出，為因應今年九合一地方公職人員選舉，預估將有數萬以上人員參加選舉，監察院秉持主動服務熱忱，建置新的「政治獻金網路申報系統」提供擬參選人使用，希望簡化申報程序，減少不必要違法情事。

監察院表示，但因涉及新舊系統間轉換與介接，難免發生相容性的問題，監察院同仁與廠商本著「發現問題，解決問題」的態度，開發過程中克服許多新舊系統間的差異，不斷測試修改，務求減少錯誤發生，3月22日新系統上線後，要求系統廠商駐點服務，專門解決使用者操作問題。

監察院強調，對於受贈收據誤植發票日的問題，監察院第一時間即刻通知系統廠商處理，迅速解決問題，問題不影響捐贈者與受贈者雙方權益，並感謝張姓擬參選人支持使用網路申報系統，並即時反應操作問題，也歡迎其他擬參選人對於該系統提出良善建議，共同精進網路申報系統，俾使盡善盡美。

監察院提及，為增進擬參選人瞭解政治獻金法及政治獻金網路申報系統，4月19日起為擬參選人及相關輔助人員辦理8場次Live政治獻金法視訊宣導課程。課程影片，剪輯後將置於陽光法令主題網。