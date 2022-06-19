南投縣19日確診人數1254例，截至6月18日止有109人死亡、中重症達325件。其中，新冠肺炎中重症，沒有打完整疫苗者占64.3％；80至89歲有113人占34.8％，90歲以上有58人占17.8％。南投縣衛生局表示，無論是死亡或中重症，未完整接種疫苗者佔64％。衛生局表示，對抗新冠肺炎，打疫苗還是比較有保障，可減少死亡及中重症發生機率。

南投縣衛生局表示，5月11日南投縣出現新冠肺炎死亡案例後，短短2個月時間，死亡人數已上升到109人，其中包括，男性64人，女性45人。從死亡個案分析，未完整接種疫苗的比例，高達65.1％。包含沒有打任何疫苗占37.6％；打完第1劑11.9％；打完第2劑有15.6％；未完整接種者占65.1％。

南投縣衛生局指出，從年齡層來看，新冠死亡年齡以老人居多。80歲至89歲有35人占32.1％；90歲以上有25人占22.9％。75歲至79歲有15人占13.8％；65歲至74歲有18人占16.5％。換句話說，新冠死亡案例，65歲以上老人占80％以上。

南投縣衛生局同時揭露，新冠肺炎確診人數，南投縣43398例中，有43073人屬無症狀或輕症患者占99.3％；中重症325人，男性有186人，女性139人。其中，中症患者有233人占0.5％；重症有92人占0.2％。

南投縣衛生局呼籲，隨著Omicron新變異株BA.4、BA.5來勢洶洶，衛生局呼籲民眾，趕快打疫苗，打好打滿，還是要戴口罩、勤洗手、 與不特定對象 保持社交距離、 並做好家戶消毒，才是基本防護之道。