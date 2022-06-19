新竹市一名21歲林姓男子，陸續向張姓男子借了近7萬元未還，18日下午雙方約談處理債務問題，林男稱在尖石有朋友可以幫他還債，但到現場找不到人，張男認林男一直在騙，憤而持棍棒毆擊林男頭部等處，林男重傷倒地不起，張男偕同陳姓男子開車將林男送到竹東榮民醫院急診室前丟包離去，未料，林男急救仍告回天乏術。

警方初步了解，17歲的張男和林男以前曾是同事，林男陸續向張男借了近7萬元未還，18日下午4時許，張男約林男談判解決債務問題，林男稱在尖石鄉新樂村有朋友可以幫他還債。

張男偕同22歲陳姓友人開車，載林男到尖石鄉新樂村，但找不到林男所稱能幫忙還債的友人，張男認林男欠錢不還，找各種理由一直在騙，憤而從車上拿出棍棒，毆擊林男頭部及身體等處。

林男被毆成重傷倒地不起，張男和陳男將林男抬上車，18日晚上9時許送到竹東榮民醫院急診室前丟包，即開車自行離去。

院方發現林男後進行急救到19日凌晨4時許，林男仍告不治，即隨通報竹東分局下公館派出所。警方調閱院方和台3線周邊監視器，發現載林男的車輛，通知陳男和林男到案說明。

由於案發地是在尖石鄉，屬橫山分局轄區，橫山偵查隊接手偵查，張男坦承持棍棒毆打林男，但不知林男會傷重死亡。警方押解張男和陳男到案發現場模擬犯罪過程，將依傷害致死罪嫌送辦外，並懷疑此案另有其他涉案人，正深入追查中。