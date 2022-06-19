台北市3月起實施國中女生生理用品補助發放，每月可至台萊爾富門市兌換價值200元的生理用品，但品項獨漏衛生棉條，北市議員質疑，計畫不應有所疏漏，限定學生使用的生理用品，「游泳選手難道生理期來不比賽了？」不應以男生的角度理解，要求品項納入棉條。教育局強調，將找相關單位討論，盼在下一年度納入，往開放的方向努力。

為打破月經汙名化、推動「月經平權」，北市編列6100萬餘元預算，自今年3月7日起結合「酷課雲系統平台」派券，讓國中女學生前往全台萊爾富門市領取生理用品。

不過，北市議員黃郁芬接獲陳情，可兌換的生理用品品項缺少衛生棉條，參閱相關健康教育課本，都有提及使用棉條內容，也並無任何法規疑慮，認為計畫立意良善，不應有所疏漏，要求教育局將棉條納入可兌換商品名單，務必將學生的多元意見納入考量。

議員游淑慧批評，衛生棉與棉條對女生來說就是同一種產品，功能都是一樣的，只是形狀不一樣而已，市府花這麼多錢推動計畫，是要減少落差、給學生方便，不是限定用某種形狀的生理用品，不要以男生的角度理解這件事，如運動選手也有使用棉條的需求，游泳選手難道生理期來不比賽了？

議員吳沛憶表示，教育局評估報告竟稱衛生棉條是侵入性的生理用品、曾發生斷裂或殘留體內的情況等，若按此回覆，衛生棉條都不應上市使用，內容又指多數家長不會優先使用，但現在強調身體自主權，「我要使用棉條，還要經由家長同意？」這怎麼會是教育局出來的文字呢？炮轟沒有專業依據就不要回覆。

教育局長曾燦金說明，目前國中的生理用品有10種品牌與類型可選擇，美國跟英國都蠻普遍接受棉條，台灣則列為第二級醫療用品，本來通路就比較少，全台萊爾富賣出100包生理用品中只有1.6包為棉條，未於每家門市提供棉條。

曾燦金強調，他本身態度是開放的，盼下一年度納進去，會找社會局、衛生局、廠商，試辦推廣的學校一起討論，往開放的方向努力。另，針對國小中高年級學童初經來潮增加趨勢，教育局規畫110年學度第2學期，於蓬萊國小、景美國小、桃源國小及潭美國小5校先行宣導，預計111年度第1學期比照國中進行小規模試辦。