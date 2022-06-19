即日起可透過市府平台預約基層診所4種疫苗外，22區衛生所莫德納疫苗也提供網路或電話預約。（高市府提供）

衛生局指出，65歲以上高齡族群疫苗覆蓋率為74.7％％、盛行率為9.73％，強烈建議符合接種資格者盡速接種疫苗。（高市府提供）

高雄市（19）日新增7382例本土確診個案，盛行率達12.97％，高市府從數字觀察，疫情趨勢持續穩定緩降中。此外，即日起可透過市府平台預約基層診所4種疫苗外，22區衛生所莫德納疫苗也提供網路或電話預約。

衛生局指出，65歲以上高齡族群疫苗覆蓋率為74.7％％、盛行率為9.73％，強烈建議符合接種資格者盡速接種疫苗。即日起可透過市府平台預約基層診所AZ（18歲以上）、高端（20歲以上）、BNT（12歲以上成人劑型）、莫德納（6歲以上）共4種疫苗。

此外，22區衛生所總計2600劑的莫德納疫苗，也提供網路或電話預約，以預防導致重症、並降低死亡風險。衛生局表示，年滿6歲、不分劑別，請記得攜帶健保卡及黃卡，前往接種前請先電洽各衛生所預約。

指揮官高雄市長陳其邁提醒，下周高雄市高中職以下校園仍維持暫停實體課程，同住家人間傳染風險尤其需要注意，要特別提醒家長關注同學們的活動與社交狀況，為防範社區不特定接觸風險，落實個人衛生習慣是為關鍵，出外活動時避免在人潮眾多往來之處飲食，落實勤洗手並小心維持人際間適當距離，以策安全。

截至目前為止，高雄市新冠肺炎確診個案97.7％為輕症或無症狀而進行居家照護，具風險感染者占2.3％住院診療或收住中央集檢所、加強型防疫旅館，目前高雄市負壓隔離及專責病房總計2287床，空床率52.6％；加強型防疫旅館總計484床，空床率88.4％。