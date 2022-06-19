協助考生迎戰2022年新型分科測驗，北市教育局表示，台北酷課雲在6月20日至7月4日平日晚間與周末，共8個場次，邀請北市各學科名師使用酷課雲線上直播，講授考前重點及解題策略，並開放線上提問。

教育局表示，北一女中生物科老師蔡任圃會針對較難理解的概念與複雜零碎知識，做分析解構、邏輯推演與重點提要，並檢視生物學的重要內容。

建國高中歷史科老師莊德仁表示，分科歷史測驗著重學科素養，考生應關注歷史時序、證據、變遷等概念，依據提供的文本閱讀分析，配合題幹的提問與情境脈絡，加以論述，必得高分。

北一女中地理科老師張聖翎強調，地理學具跨界思維，探討人與人、人與地、地與地的互動關係，得分關鍵著重探究實作角度出發，運用空間思考工具來剖析社會環境議題。

掌握各科考試重點外，把握應考新法也是得分關鍵。成功高中物理科老師徐碩志提醒，物理科考題的非選擇題約占30％，要注意每題作答區的注意事項。

徐碩志表示，物理科測驗範圍包含探究與實作，需特別注意新增課綱的範圍：不確定度、認識電磁波實驗、布拉格繞射等。另外，近幾年實驗應用題型漸增，務必讀熟課綱內的實驗方式。

台北酷課雲考前直播黃金名師群提醒，考生對題目有疑難的地方，皆可於直播中跟老師線上互動提問，也可在課後反覆觀看重播，複習老師所提的重點。教育局補充，如果直播當日無法參與，只要加入酷課OnO線上教室，也能觀看重播以及下載講義。