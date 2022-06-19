恩恩爸昨天晚間持續要求新北市長侯友宜提供「橫向聯繫」錄音檔，民進黨發言人黃彩玲今天表示，新北消防局就是聯繫不到衛生所，讓恩恩生命在延宕中逝去。證據擺在眼前，侯市長卻躲躲藏藏，還把證據交給檢調來迴避市長的政治責任，「難道新北市長不姓侯改姓檢嗎？」

黃彩玲指出，侯友宜市長不願提供恩恩案「新北消防局橫向聯繫的音檔」在蔻姐辣新聞152節目曝光，證實消防局就是聯繫不到衛生所，恩恩生命在延宕中逝去。

她說，事發至今21天了，侯市府各種推拖、切割、造假演戲，侯友宜本人也從未公開正式向恩恩爸道歉，更無視恩恩父母心情，搶先在鏡頭前「痛哭流淚代家屬宣布恩恩去當小天使了」，她批評侯友宜說一套做一套，只因為說了一個謊，就要用更多的謊去圓第一個謊，最後圓不下去了，就把所謂的證據交給司法，以為迴避久了就能事過境遷。

黃彩玲表示，可悲的是，負責監督侯友宜並為民喉舌的國民黨市議員，卻護航技術性封殺侯友宜在議會上做恩恩案專案報告，也不讓成立恩恩案調查小組，還自稱不支持不表示反對，從下到上一起掩護侯犯的錯，傲慢自大到令人髮指。

她說，誠實才對的起市民，受害者和家屬的心靈也才能得到安撫。「請侯市長不要再迴避您的政治責任，以拖待變不會雲淡風輕，只會真相越辨越明」。