北部疫情趨緩加天氣放晴，台南市國華街再現人潮。（程炳璋攝）

台南市假日觀光逐漸回溫，旅宿業住宿率較端午節連假增加2至3成，業者認為南部天氣好、北部疫情趨穩，南下遊客增多，台南市觀旅局預計7月搭配中央旅遊補助方案，再推好康券，只要遊客來住宿，全市至少會有600家業者合作提供優惠。

台南市觀光業因疫情慘跌，這周假日街頭逐漸出現觀光人潮，對比端午節連假的慘況，旅宿業者喜稱有感觀光業回溫，民宿住宿率已升至4成，旅館住宿率升至7成，皆比端午連假來的好。

台南市民宿協會理事長柯凱文表示，端午節台南市民宿的住宿率不到2成，這周有感回升，判斷是疫情趨緩，民眾在家悶壞，出現的反彈效應。

台南市旅館公會理事長吳俊泰表示，近期住宿對像以北部遊客偏多，應是疫情平緩，南部天氣晴朗，旅客出遊信心與意願高。但他表示，雖假日明顯回升，平日住宿情況仍淡，7月的訂房也沒明顯增加。

台南市觀光局長郭貞慧表示，近日南部天氣好，北部疫情穩定，台南市假日觀光人潮回溫，國華商圈、台南都會公園、菁寮老街與梅嶺，都出現較多旅客，台南市旅遊市場看好，今年新增的旅宿業者高於全台平均逾10％，還有大型旅館開業，台南市6月份就新增500多房間。

台灣7月中再推旅遊補助，台南市預計搭配這波中央政策，再推「好康券」，今年改電子化，只要入住台南的旅館，就可獲得好康券，除了搭乘市區公車皆免費，還有至少600商店的優惠合作。