曾參加選秀《創造101》、《青春有你》的選秀女星上官喜愛，憑藉優秀唱跳實力在演藝圈拼命發展，近來她接受了雜誌採訪，使她頻頻登上微博熱搜，她坦言自己經9個月沒工作，甚至積欠經紀公司79萬人民幣(349萬新台幣)，惹來網友一頓狂罵，挨批根本放不下身段，「不就只做來錢快的明星嗎？」

大陸選秀女星上官喜愛坦言，結束選秀節目節目的第1年，她接連錄製18、19首歌曲，還有各種商業演出接連找上門來，甚至談及公司待遇，「合約有個名詞叫做預付金，這個東西就是公司提前付給妳，但是當你有一天能有能力去賺到錢，公司會把在妳身上投入所有成本歸還回去。」這才導致積欠公司79萬元。

上官喜愛自稱收入悽慘，不少網友實在看不下去明星賣窮，「世界上最噁心的就是明星賣慘，大陸娛樂圈已經是最好混，來錢最快的圈了」、「沒收入就去幹點別的，堅持不是因為好賺錢？」、「9個月沒收入，一收入就是普通人起碼1年的錢」、「普通人比她慘的比比皆是」相關話題甚至一度躍居微博熱搜第1名。

上官喜愛人紅跟不紅的收入差很多，近來自曝9個月沒收入被罵翻。(圖/ 微博)

另一方面，也有不少網友替她打抱不平，「不覺得她是賣慘，反而反射出這個行業造就的幻象」、「這個行業成功案例收入高得離譜，不成功就如她負債累累」、「這難道不是公司決策失誤的結果嗎？放在正確的定位最重要」、「有點把我看哭了出頭好難啊、好不容易啊」、「她的舞台現場真的很好看呢～！」