台中一名人妻控訴，丈夫棄家庭不顧，擅自離家到高雄與小三同居，憤而提告向2人求償60萬元，雖人夫辯稱與該女僅是普通朋友，但不被法官採信。台中地院審結，判2人須連帶賠償人妻5萬元。可上訴。

判決書指出，人妻主張，與王男自2009年間結婚，育有2子女，婚姻生活幸福美滿，但陳姓女子明知王男已婚，卻還與王男出遊、約會，還一同前往高雄同居，行為已嚴重侵害她的配偶權，遂向法院請求2人連帶賠償60萬元。

對此，王男辯稱，自從2016年至今，他數度與酗酒的妻子起爭執，妻子還曾在2019年12月間於酒後在住處引發火災，而後2021年間妻子再度因飲酒而找不到人，他才憤而離開台中，前往高雄與友人同住，且該友人也非陳女；至於妻子所指與陳女牽手緊摟腰部依偎的合照，僅是被起鬨才拍下的照片，絕非婚外情。

陳女則聲稱，她是在2021年間在聚會上認識王男，兩人是普通朋友，她曾與王男和其他友人一同出遊2至3次，她因個性外向，習慣拍照會拉著異性友人，她也為住在高雄，稱自己與王男絕無不正當男女關係。

台中地院勘驗證據，發現陳女與王男在合照中緊緊依偎，明顯為情侶狀態，且話紀錄中，陳女曾提及與王男同居一事，故認定2人有交往與同居的事實，還曾談論王男與人妻離婚的條件等，不採信2人說詞，酌情後判2人應連帶賠償5萬元為適當，可上訴。

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