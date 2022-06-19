有宜蘭伯朗大道之稱的三奇美徑附近，昨晚9時30分左右驚傳1名男子騎乘機車持刀隨機割脖，而且受害者不僅1人，共劃傷兩名被害人後頸部，其中1人傷口長達10幾公分，手術後無礙；經警方獲報後，透過監視器調出車牌追人，已鎖定特定對象，報請檢察官指揮偵辦。

被害人的子女昨晚在網路貼文「冬山伯朗大道附近出現機車騎士隨機傷人」，表示昨晚9時30分左右，他爸爸在外面馬路上，被一個機車騎士拿利器劃傷脖子，整整10幾公分長的傷口，還好他們即時發現趕緊送醫，不然後果不堪設想，目前手術完也暫無大礙。

該網友指出，到醫院急診才發現，同時間還有另外1人也在附近騎車時被傷到脖子，因不知犯人是哪裡人？也不確定是不是只在冬山或蘇澳附近出沒，奉勸大家近期晚上出門要多加注意安全，希望不要再有受害者出現，請警察趕緊抓到犯人。

據了解，兩起傷人案發生時間前後僅差10分鐘，地點位在蘇澳鎮與冬山鄉交界，一件在龍德工業區附近，另一件在國5高架橋底下的側車道；前者受害人是66歲男性，傷勢較嚴重，脖子10幾公分的傷口手術縫合後住院；後面傷者是騎機車男性，遭犯嫌劃傷後頸，傷勢較輕微已到醫院做簡單包紮，自行前往派出所報案做筆錄。

宜蘭縣警察局蘇澳分局獲報後，調出路口監視器，透過車牌號碼查出一名50幾歲男子涉嫌重大，持續觀察犯嫌動態中，正報請檢察官全力偵辦中。