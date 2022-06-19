一名網友表示，在台北曾經有好幾次忘記拔機車鑰匙，但機車並沒有因此失竊，讚嘆台灣治安良好，是在台灣生活最大的優點，貼文引發網友熱烈討論，認為便利超商密度高、有豐富醫療健保資源及交通便利是台灣最大優勢，更有人誇張地說「光是一堆的便利超商，就打趴很多大國了」。

原PO昨（18）日於PTT八卦板指出，過去在台北念書期間，好幾次機車鑰匙忘了拔，幾個小時再返回，鑰匙仍原封不動地插在上面，機車也沒有因此失竊，美國的朋友曾跟他說，在美國若把手機忘在桌上去洗手間，回來可能再也找不回。

原PO說，與世界其他國家相比，台灣治安真的特別好，他好奇除了治安以外，「台灣還有什麼優點嗎？」

貼文曝光，多數鄉民認為，便利超商密度高、豐富醫療健保資源及交通便利是台灣最大優勢，「半夜肚子餓幾乎都找得到東西吃，國外很多下午4點店家就關門了」、「光是一堆的便利超商，就打趴很多大國了」、「便利商店多，深夜有地方可以覓食」、「超商很萬能、看病方便」、「醫療資源豐富，我從小身體就不好，如果在國外鐵定更辛苦」、「剪頭髮、看病及買各種東西可以在一天內完成，生活很便利」、「到哪交通都很方便」。