美國職業摔角聯盟WWE董事長兼執行長文斯麥馬漢（Vince McMahon）目前因為一樁桃色案件遭到董事會調查，他曾與一位離職的女員工有婚外情，事後支付了300萬美元封口費（新台幣8915萬），這件事最近遭到《華爾街日報》報導出來。WWE是紐約證券交易所的上市公司，這可能影響他們的股價，因為麥馬漢是公司最重要的人物。

該位女員工是法律顧問，在2019年進入WWE，今年1月離職。董事會4月開始調查一些女性前員工對於麥馬漢以及人事關係總管勞倫奈提斯（John Laurinaitis）的性騷擾指控，這些案件可能導致勞倫奈提斯下台。

今年76歲的麥馬漢是個精力充沛的男人，雖然在已經淡出幕前，他仍暌違12年在4月的摔角狂熱大賽登上擂台打鬥，至今仍掌握著公司最大的權力。300萬美元和解金是從麥馬漢私人荷包裡掏出來，沒有動用公司一毛錢，然而他在與該位女員工發生關係之後，把她的年薪從10萬美元調升到20萬美元！這個巨幅的加薪用到的就是公司的錢了。

根據美媒取得的爆料電子郵件，該位女員工還被麥馬漢「像玩物一樣送給勞倫奈提斯」。不過WWE發言人聲稱麥馬漢沒有違反女員工的意願，也沒發生過性騷擾。麥馬漢的妻子是競選過參議員的琳達（Linda McMahon），兩人在1966年結婚。