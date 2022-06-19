泰女星妮達帕查娜維拉潘(Tangmo)，今年2月搭遊艇出遊卻離奇墜海身亡，原本警方以意外結案，但被發現疑點重重，甚至爆出生前疑似遭到放血後死亡，因此全案如今轉以謀殺方向重啟調查，而Tangmo死亡當天，與她同船的5人成了最大嫌疑人，其中一人在初步血檢時身上被驗出管制藥物，還被查出過去經常下藥迷姦女性，死者身上則驗出了一種被俗稱為「失身水」的藥物，引發外界議論。

Tangmo命案重啟調查，泰國法醫研究所日前公開了她的屍檢報告，發現她的血液中含有「氯硝西泮Clonazepam」的成份，該藥物有對抗癲癇、緩解焦慮、鎮靜、肌肉鬆弛等作用，是Tangmo長期使用的藥物之一，副作用為「強烈嗜睡」，因此被列為管制藥物，須得到醫師開立的處方才能取得。

而Tangmo母親聘請的「泰國柯南」團隊所屬外科醫師Tavatchai，也在臉書po文指出，Tangmo於2018到2019年期間，於兩間醫院接受心理治療，但她被開立的藥物清單中，並未有Clonazepam這款藥，雖法醫表示此藥並不具壞處，但Tavatchai表示Clonazepam在國外「被歸類為迷姦藥」，且Tangmo被驗出當天有飲酒，酒精與該款藥物混用之下，效果加乘會令嗜睡副作用更加強烈。

且事發當晚，警方要求同船的5名嫌疑人接受血液及尿液檢測，事後爆出其中一人的血檢被驗出有管制藥品「阿普唑侖Alprazolam」，與Clonazepam同類的藥物，差別在於副作用的強弱程度，而富豪船主Por也坦言因Tangmo落水身亡而感到壓力大，為緩解焦慮而服用Alprazolam。

有醫師指出，Alprazolam這款抗焦慮藥物有相當知名的副作用，就是致使興奮感、意識模糊、瘋狂躁動、易怒、具侵略性、短暫失憶等，泰國近幾年流行起將Alprazolam趁機投放於飲料中，讓女生喝下，待受害者恍惚昏睡再行性侵，因此Alprazolam別稱為「失身水」。

律師Tam也在臉書發文，大爆這5名嫌疑人的其中一個，過去曾習慣性給女生下藥，雖未指名道姓，但指出該人的血液中有被驗出管制藥物，引發外界聯想，事實上先前泰國媒體就曾報導被下藥女孩的照片，受害者全都呈現癱軟無力狀態，失去意識任人擺布，宛若活死人的狀態相當駭人。