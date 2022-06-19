台中市12-18歲的保護力僅為63.7％。（台中市府提供）

台中市19日新增7820例本土個案，由於疫苗接種與防疫力提升有關，全市共計18萬4591名國高中生，僅15萬1004人施打，其中接種第三劑僅9萬8615人，疫苗接種率53.4％。衛生局強調，第三劑接種率偏低，12-18歲的保護力僅為63.7％，應達8成以上。

衛生局長曾梓展表示，全市國高中共計18萬4000多人，僅15萬1000多人施打新冠肺炎疫苗，其中，第一劑接種數15萬1004人，接種率81.8％，不太理想，希望達到9成；第二劑接種數13萬6238人，接種率73.8％；第三劑接種數9萬8615人，接種率53.4％，接種率偏低。

曾梓展指出，12-18歲的保護力僅為63.7％，占比相對偏低，應該要達8成以上，由於台中仍屬疫情高原期，青少年若確診，可能會出現MIS-C常見症狀，包括持續發燒以及腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈等任一症狀，不可輕忽。

曾梓展強調，國高中疫苗施打至6月20日止，若還沒打滿3劑者，應盡速施打疫苗，以提高防疫力，保護自己同時也保護家人。