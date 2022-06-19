中央今（19日）宣布宜蘭縣新增969個確診者，並新增4名死亡個案，本土累計確診65476個案例；縣長林姿妙表示，考量高齡者或慢性疾病者，在確診後的病程發展速迅，縣府將從21日起，委由各鄉鎮市公所陸續發送快篩試劑予80歲以上長者，共同守護長者健康。

宜蘭的確診個案已連續3日在千人以下，呼籲民眾持續落實防疫作為，才能儘快恢復正常生活。

根據縣內確診者統計資料分析，中、重症個案有357人，80歲以上有195人，佔中、重症確診人數的54.6％；死亡個案有120人，80歲以上有84人，佔確診死亡人數的70％。另外，確診後3日內死亡的個案共60人，85％的確診者有慢性疾病，而80歲以上有43人，佔確診3日內死亡人數的71.7％。

衛生局指出，綜合前述統計資料，高齡者或慢性疾病者確診後的病程發展速迅，預防和治療應並重實施，也說明從21日起，各鄉鎮市公所會陸續發送快篩試劑予80歲以上長者，每名長者可領到2劑，呼籲家中長輩若有呼吸道症狀或感染疑慮，務必儘快篩檢、及早治療。

疫情部份，今日新增4名死亡個案，年齡介於81歲至87歲之間，為2名男性、2名女性，4人皆完成3劑疫苗接種；4人分別於6月3日至15日期間確診，不幸病逝。

根據縣府統計資料，目前死亡確診個案為120人，其中80歲以上長者84人，48人是住宿式長照機構的住民。120人中，有43人未施打疫苗、14人打1劑、15人打2劑、47人打3劑，另有1人打滿4劑；有60位在確診3日內不幸往生。

校園疫情方面，今日新增確診學生數90人、教職員工10人，累計9311位學生、992位教職員確診。目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.1％，第二劑涵蓋率為80.4％，第三劑涵蓋率達67.7％。衛生局提醒，第17波快打站已於18日起提供服務，請未接種完整疫苗的民眾踴躍施打。