台灣羽球天后戴資穎今（19）日在印尼羽球公開賽女單決賽迎戰大陸新科亞錦賽冠軍王祉怡，最後逆轉勝摘金。高雄市長陳其邁第一時間獲悉也在臉書祝賀說，她不斷創造「戴資穎障礙」，明天是小戴28歲生日，相信努力打拚的小戴，精彩篇章會一直寫下去。

「得冠軍！恭喜第一名的小戴！」陳其邁在臉書指出，印尼羽球公開賽，高雄女兒戴資穎屢屢創下經典戰績。連續打敗東京奧運金牌陳雨菲、亞錦賽金牌王祉怡兩位女將，得到冠軍。

雄市長陳其邁第一時間獲悉也在臉書祝賀說，她不斷創造「戴資穎障礙」，明天是小戴28歲生日，相信努力打拚的小戴，精彩篇章會一直寫下去。（柯宗緯翻攝）

陳其邁表示，小戴不只在昨日4強賽中，逆轉獲得勝利打入決賽，今天決賽也依然精彩。21：23、21：6、21：15，第一局雖然是王祉怡取得勝利，但小戴堅持不放棄，以多變球路、懸殊的比分拿下第二局。第三局決戰，雙方的激戰更是讓人看得捏把冷汗。

陳其邁直說，恭喜相信自己、不斷創造「戴資穎障礙」的小戴，取得本季第2冠。明天就是小戴的28歲生日，相信努力打拚的小戴，精彩篇章會一直寫下去。