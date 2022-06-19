富邦悍將歐書誠昨天讓統一獅代打陳傑憲敲出雙殺打，化解滿壘失分危機，成為球隊的另一致勝功臣，陳仕朋還想要把單場MVP投給他。能夠解決難纏的陳傑憲，歐書誠當下也興奮怒吼，今天賽前他笑著說：「能解決他真的是很爽，但也是運氣運氣，剛好（王）正棠的站位不錯，不然也是可能穿出去。」

歐書誠昨天在6局1出局、滿壘時登板，獅隊也換上「梅花二」陳傑憲代打，他依照捕手戴培峰指示，盡量把球壓低、避免長打，結果陳傑憲敲出二壘方向滾地球，讓富邦策動雙殺守備，也成功守住領先優勢。

「算是讓梅花二變梅花三。」歐書誠表示，當時自己已經在牛棚做準備，不過狀況發生的有些突然，上場練投時也沒有發現更換代打，後來才發現是陳傑憲上場，「那時心想怎麼又會是傑憲？因為他真的很難纏，是聯盟頂尖的打者，真的很不好投。」

生涯面對陳傑憲11打席雖只被敲2支安打、投1保送，被打擊率2成22，但從未讓陳傑憲吞下三振。「他的棒子真的很黏，雖然對戰打擊率看起來不錯，但真的很難解決。除了他，像是王威晨、郭天信也是這種類型的打者。」

2018年加入富邦起，歐書誠都是擔任牛棚投手，過去也曾出現連續好幾場沒辦法踩住煞車的情況，也影響到自信心，「前幾年上去投，如果1、2次守不起來會有點膽怯，今年抱持著每次上場都是最後一次，沒有明天、毫無保留的去投，結果就讓它自然發生。」

今年富邦春訓分成嘉義組、台東組，歐書誠當時被分到多為年輕球員的台東組時，一度懷疑自己「我是不是落後別人什麼？」加上球隊越來越多新秀竄出，也讓現年29歲的他備感壓力。不過歐書誠依舊努力訓練，現也成為球隊牛棚要角；本季他共後援出賽13場、投15局，拿下4次中繼成功，自責分率僅1.80。