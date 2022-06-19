鄭姓男子因投資虛擬泰達幣「火箭計畫」不滿吳姓股東拖延，去年6月30日開會時，嗆「等這麼久了，我不要了！」並由另外4人持道具槍對準吳，再持棍棒、鐵棍毆打吳男致傷，再綑綁押走吳男，要求親友傳送價值台幣580萬的泰達幣，警方案發後攻堅逮人，士林地檢署偵結，依強盜等罪起訴鄭等5人。

40歲的鄭男供稱，2020年9月，他投資300萬與吳男成立虛擬貨幣投資平台，經過9個月後，39歲吳姓技術人員開發的系統仍無法使用，鄭心生不滿，找來江姓、吳姓、林姓與劉姓等人一起到南港路二段開會，鄭男因不耐久候，直接嗆「等這麼久，我不要了」，眾人一聽，拿出假槍、棍棒動手，並將吳男綑綁押走，要求他拿出1000萬解決糾紛。

吳全身多處挫傷，致電友人佯稱有人要買泰達幣，還缺20萬顆。友人傳送價值580萬的泰達幣到指定的電子錢包，但因遲遲未獲吳男回應，並取回價金，遂使用手機定位功能，找到吳的位置趕赴現場尋人，不料巧遇到鄭等人從處所押人出來，友人見狀立刻報警，鄭等人逃離後吳男獲釋，鄭男遂以550萬低價出售泰達幣，由江、劉2人朋分。

鄭等人應訊時均否認強盜，並稱是吳男開會時態度傲慢，雙方有投資糾紛，吳男當時稱願以20萬顆泰達幣償還投資股金，同夥更辯稱，到現場整理東西、幫忙打掃等，不清楚變賣泰達幣的現金是贓款等語。起訴指出，鄭等人將搶來的泰達幣變賣，獲得550萬後，將現金分給同夥，涉犯強盜、詐欺以及妨害自由等罪，檢察官依法起訴。