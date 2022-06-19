台中市19日新增7820例本土個案，市府這周末為符合資格的孩童接種第二劑莫德納疫苗，今中午順利結束。副市長黃國榮表示，這次預約接種人數共1萬3075人，實際施打共9718名學生，預約接種率74％，算是差強人意。

副市長黃國榮指出，統計台中市5至11歲兒童疫苗施打情形，接種BNT第一劑自5月26日至6月18日，累計施打11萬5036人；接種莫德納第一劑自5月11日至6月18日，累計施打3萬7281人。統計台中市5至11歲第一劑疫苗共接種15萬2317人，第一劑疫苗涵蓋率78.51％，排名六都第三，持續推進中。

黃國榮指出，這周六、日兩天，台中市在校園開設兒童疫苗快打站，為符合第二劑施打資格的孩童接種莫德納疫苗，這是台中市政府首創的兒童疫苗快打站，台中市也是最早開打第二劑兒童疫苗的縣市。

台中市校園兒童疫苗快打站昨天開設23站，今天開設3站，在中午順利結束，這次預約接種人數總計1.3萬人，實際施打共9718名學生，預約接種率為74％。

黃國榮指出，感謝這次校園快打站的學校團隊、教育志工、各診所醫護團隊，及市府教育局、衛生局、警察局、消防局、環保局等同仁全力投入這次疫苗快打站的各項工作，也感謝各位家長現場的配合與等待。提醒各位家長，孩童施打完疫苗要多補充水分，兩週內避免劇烈運動，並多加留意孩子的健康狀況，如有不適應立即就醫。