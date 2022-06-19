高雄一名李姓男子今年6月初透過交友網站認識一名女網友，穩聊數週後，對方告知他副業經營投顧，誇耀自己能獲取第一手消息，加入群組後，被其他安插好的假投資人營造的獲利假象吸引，甚至到銀行匯款500萬元，所幸行員機警報案成功組詐。經高雄警方統計，今年至今已成功攔阻451件，成功攔阻遭詐金額超過1億元。

住在高雄的李姓男子今年6月初在交友網站上認識一名暱稱「小芸」的女網友，穩聊數半個月後，對方告知副業在經營投顧，誇耀自己能獲取第一手消息，保證檔檔飆股、穩賺不賠，加入群組後，被安插好的假投資人營造的獲利假象吸引，心動下就決定到銀行櫃匯款500萬元，行員見金額龐大機警詢問用途，發現他刻意隱瞞用途，查詢交易紀錄又有異常，立刻通報員警到場，經警、銀雙方詳細向他說明，才敲醒賺錢美夢。

過去一年投資型詐騙案件緩步上升，高雄市警方運用金融機構巡簽勤務，頻繁與第一線行員聯繫、溝通，與轄區每一家金融機構均建立專責窗口。統計今年至今已成功攔阻451件，成功攔阻遭詐金額1億6618萬餘元，比較去年同期，增加142件，增加金額達8256萬餘元。

另外，運用數據研析，找出各轄提領熱點，統計今年4月詐欺車手提領次數降幅14.89％；5月降幅更70.69％；比較今年1至5月與去年同期的提領次數，降幅達48.95％；警方說，截至目前，統計今年詐欺車手提領次數，高雄市是六都第2低。