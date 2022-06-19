本土新冠疫情延燒，儘管許多確診者只是輕症，但康復之後又要擔心可能有腦霧這類「長新冠」後遺症，影響記憶和專注力。對此，預防醫學專科醫師洛桑加參指出，除了藥物治療之外，也可從飲食調整做起，並分享5大食材有助於活化腦細胞。

藏族名醫洛桑加參在臉書粉專PO文指出，出現腦霧現象不必太過擔心，只是暫時的休眠或當機，在重新整頓身心靈，例如好好睡上一覺、活化腦細胞、吃好一點、活動筋骨後，能逐步改善症狀。飲食方面也能透過攝取以下5大食材預防腦霧：

▍綠色蔬菜

羽衣甘藍、菠菜、芥藍、花椰菜皆富含大腦所需要的營養素，如維生素K、葉黃素、葉酸、β胡蘿蔔素。研究指出，食用這類蔬菜能減緩認知能力下降。

吃對了，大腦就能順暢運作，人也顯得神采奕奕。吃偏了，比方說用高油高糖份的精緻糕點充饑，或是長期紅肉攝取比例過重，人馬上就會像睡獅一樣，懶洋洋昏沉沉，直打哈欠。

▍攝取好油

苦茶油、橄欖油、亞麻仁油都是好油，相較於很多人因為怕胖，所以不敢吃油，但事實上，油份攝取不足，容易讓皮膚顯老，乾燥又粗糙，也可能令荷爾蒙失調，使人心情低落，能承受的心理壓力強度，也比一般人低。其他還有失眠、消化不良、易餓易怒、免疫力失調等問題。

脂肪是人體必需的營養之一，用對油、吃對油，就能益腦、改善過敏、改善血液循環、保護心血管、提高專注力，預防慢性發炎與慢性疲勞，並遠離三高與自體免疫疾病。

▍莓果類

在一項針對上萬名70歲以上女性所做的調查中，富含類黃酮素的莓果類，被證實有助於延緩年長女性的認知功能退化。想預防大腦出現異狀，吃莓果準沒錯，另一方面，莓果類對心臟也有很好的保護作用。

舉凡草莓、蔓越莓、覆盆子、藍莓、黑莓、紅醋栗、黑醋栗等都是不錯的選擇，但就營養價值而言，藍莓是最受肯定的超級好莓。曾有失智風險的亞健康成年人，在連吃了12周藍莓後，記憶、情緒與血糖值皆獲得改善。

▍注意茶與咖啡的攝取量

咖啡因成分有助於提升心智表現，不過有些人不適合喝，喝了會頭痛。而一般人要靠咖啡因提神，需注意用量，成人每天300至400mg是各國公定的安全範圍，大約200毫升的手沖咖啡3杯以內。

若真的要喝，綠茶又勝過咖啡一些，除了抑制腦部衰老，還多了預防癌症、預防心血管疾病與幫助減少腹部脂肪等多項優點。另外，可以像日本靜岡縣的學童一樣，養成用無糖綠茶漱口的好習慣，減少病原微生物附著，藉此降低傳染性疾病發生機率。

▍堅果核桃

若想要改善記憶力可以選擇核桃，但也不用太執著，非核桃不吃。各種堅果都屬於優質的蛋白質與油脂來源，小小一把，蘊含著豐富的能量，只要不過量，它們除了對保護大腦有幫助，還能為節食減重者提供一定程度的飽足感。