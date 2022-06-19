台北市長柯文哲（左五）18日間密會台南伍彩集團總裁林義豐 （右七）。（林義豐提供／程炳璋台南傳真）

「阿北」台北市長柯文哲18日晚間密訪素有「虧雞福來爹」之稱的伍彩集團總裁林義豐，引發外界揣測兩方策略結盟，林表示與柯素有私交，雙方會面純屬話家常，不會加入民眾黨，仍思考以無黨籍參選年底的台南市長。

林義豐在2018年突然以素人身分參選台南市長，並以網路票選方式發動舉辦電音派對，意外迎合年輕人，在台南掀起一股「Crazy Friday」（瘋狂星期五）風潮，被網友取綽號為「虧雞福來爹」。

柯文哲帶著民眾黨重要幕僚，19日在台南開啟一連串為民眾黨子弟兵造勢活動，18日晚間先抵安平工業區的台南伍彩集團公司，與曾參選過台南市長與立委的林義豐閉門會談，19日上午並一起吃早餐。

林義豐表示，與柯文哲已是多年老朋友，近日柯南下台南有政黨行程，他盡地主之誼邀請柯文哲相聚聊天，在2個小時的會談中，柯文哲與立委蔡壁如當場對台南市的發展提出許多觀點與發展規畫，讓他深刻感受到白色政黨的力量，期間並未勸進他選台南市長。

對於參選台南市長，林義豐並未鬆口，坦言很多親友要他再復出參選，他正思考中。他以自身職務經驗提出，台南市薪資水平6都最低，房地產近年不斷飆漲，年輕人買不起、已非民進黨當初喊的「宜居城市」，是他考慮再出馬的原因之一，「一旦有所決定，會立刻向台南市民報告」。

林義豐表示，他一直以來就是無黨籍參選，目前沒有規畫加入民眾黨，對於是否支持柯文哲參選總統，他稱支持好的人選，距總統選舉尚久，尚無考慮支持對象。