新竹市警察局前身為「新竹警察署廳舍」。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹警察署廳舍拘留所採放射狀管理。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市警察局前身是「新竹警察署廳舍」，建於日治昭和10年（1935年），迄今已有87年歷史，原為2層樓建築，因空間不敷使用，民國71年增建為3樓，民國79年更名新竹市警察局，6月17日經文資審議後決議登錄，成為新竹市第30處歷史建築。

市府文化局指出，新竹警察署廳舍出自於畠山喜三郎之手，原為2層樓建築，後增建為3層，但也保留增建前的風格，一路見證新竹地區日治時期警察制度的演變史。

文化局表示，建物外觀與專賣局新竹支局類似，呈現圓弧立面，早期建築外牆，腰壁以上為二丁掛北投產黃褐色磁磚，是當時流行顏色。

另外，腰壁、窗台及雨庇則以洗石子裝修，後因中央通令警察機關統一識別，牆面改為紅色磁磚，搭配白色飾帶，才變成現在模樣，目前只剩拘留室中庭側外牆，還留有早期磁磚。

建築本身也在弧面入口處以布面磚，搭配水平突出的雨庇，室內樓梯間、拘留所有現代設計空間感，另拘留所採放射狀管理空間，具建築史保存價值，獲委員一致通過，登錄為歷史建築。

今年4月，中正路上原新竹地院甫登錄為歷史建築，與國定古蹟新竹州廳、市議會，形成行政、立法、司法分立象徵，如今再添1處歷建新竹警察署，形成整條「官廳街」，有都市景觀保存價值。

近6個月，新竹市共登錄了北門國小百齡樓、北門國小同心堂、新竹州廳附屬建築（市府檔案室）3處古蹟，以及市府大禮堂、原新竹地方法院、新竹警察署廳舍3處歷史建築。