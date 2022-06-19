當地的知名美術老師王莉，就是將照片拍下放到網路上的作者，她說這棵老榕樹從她嫁到二林以前就有了，少說也有15年以上，每天要到農場撿雞蛋的時候，都會經過它。（王莉提供／吳建輝彰化傳真）

當地的知名美術老師王莉，就是將照片拍下放到網路上的作者，她說這棵老榕樹從她嫁到二林以前就有了，少說也有15年以上，每天要到農場撿雞蛋的時候，都會經過它。（王莉提供／吳建輝彰化傳真）

44歲的王莉來自大陸武漢，嫁來台灣已經21年，近年將環境教育結合美術，與學生一起將淨灘撿回來的浮球，彩繪成各式各樣的裝置藝術，透過她的創意與作品，改變農村，改變台灣。（王莉提供／吳建輝彰化傳真）

因金城武拍了廣告而爆紅的金城武樹，成了遊客到訪台東必訪景點，如今各地一些孤立而樹形優美的樹，也紛紛被冠上各式金城武樹，彰化縣二林鎮一處邊遠農路，近日有民眾拍下矗立在農路旁的老樹，搭配略為破舊的老舊農路，被稱為「低配版金城武樹」，當地民眾認為，如果能修好馬路，搭配在地特色，相信能發展二林特有的「農村版金城武樹」。

這金城武樹位在二林高中對面一條產業道路上，超過800公尺的農路，就只有一棵老樹矗立在路旁，當地民眾表示，這棵老榕樹齡應該有超過50年以上，是誰種的已經不可考，但附近就只有這棵老樹，農民農閒時偶而會到這邊乘涼。

當地的知名美術老師王莉，就是將照片拍下放到網路上的作者，她說這棵老榕樹從她嫁到二林以前就有了，少說也有15年以上，每天要到農場撿雞蛋的時候，都會經過它，過去這條路兩旁也有幾棵老樹，但過去幾年陸續受到颱風、天災等因素被吹倒，只有這棵老樹屹立不搖。

王莉說，老樹就像守護附近的農民一樣，矗立在田中間，默默保護、守護我們，可惜這條產業道路的路況不好，平常沒有什麼人會走進來，如果相關單位能夠重視，將馬路鋪平，加上她的創意與繪畫，相信能為這個地方增添不少色彩。

44歲的王莉來自大陸武漢，自江漢大學美術學院畢業，嫁來台灣已經21年，目前在美豐、西港、育德、廣興等4所國小擔任社團美術老師，近年將環境教育結合美術，與學生一起將淨灘撿回來的浮球，彩繪成各式各樣的裝置藝術，透過她的創意與作品，改變農村，改變台灣。