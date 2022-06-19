國內疫情尚未趨緩，清冠一號仍供不應求，一名在中醫診所工作的女網友表示，最近因為清冠一號導致診所亂象頻傳，並強調，不是只有清冠一號可以治療新冠肺炎，實際上視訊看診完後，中醫師會針對患者體質和症狀開更適合的藥，直呼「不要再崇尚清冠一號了」。

該名女網友16日在網路論壇Dcard發文，開頭就強調，不是只有清冠一號才可以治療新冠肺炎，中醫師也可以開立科學中藥或水藥，反而更適合患者本身的體質和症狀，「清冠一號很寒、藥效很強，不是每個人都適合」。

她說，很多人來取藥時都指定要清冠一號，但其實該藥的處方也是由各種單方中藥組合而成，加上現在幾乎缺貨，因此多數醫師會直接開立科學中藥給患者，「其實治療新冠肺炎的藥大同小異，所以醫師開的藥一樣有效，還會依你的體質、症狀幫你開藥」。

至於確診者要如何看公費視訊門診？她指出，確診通報之後，居家隔離7天內都可以找有配合的中醫診所公費看診，但她認為身體重要，只要中醫診所能配合視訊看診，就算不是公費也應該趕快排隊看診，「費用可能就是健保的費用，差沒多少錢」。

另外，很多人以為沒有開到清冠一號就要用健保或自費看診，她表示，只要是居隔期間內看確診症狀，都可以申請公費，「所以不要再崇尚清冠一號了，醫師開的科學中藥一樣是公費的」。

她也提到，有患者堅持一定要拿到清冠一號才可以申請保險，對此她無奈直呼，「真的身體重要，不要為了拿清冠一號拖到病情，我覺得很不值得」，也希望大家能互相體諒，不要再因為拿不到清冠一號大罵診所醫護。