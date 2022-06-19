台南市今天新增5085例本土個案。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增5085例本土個案，今年累計確診人數已達21萬595人，鑒於全球已超過40個國家分別檢驗出Omicron變異株BA.4及BA.5，面對Omicron變異株來勢洶洶，衛生局呼籲，民眾盡速完整接種COVID-19疫苗及追加劑。

台南市確診人數連日持續往下降，隨著疫情趨緩，台南市區商圈及景點本周也湧現人潮，但衛生局仍提醒，民眾除了完整接種疫苗，也應落實手部衛生、佩戴口罩、減少不必要移動、避免出入人多擁擠的場所。

衛生局表示，全球已超過40個國家分別檢驗出Omicron變異株BA.4及BA.5，接種COVID-19疫苗可降低確診造成的重症、住院或死亡風險，此外，由海外入境的民眾，則應嚴格落實居家檢疫3＋4防疫措施。

衛生局統計至6月18日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.6％、81.7％、1.3％、67.5％、0.5％。