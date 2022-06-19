有感於疫情仍處於高原期，台中市府16日宣布高中以下學校延長停課到暑假，部分學校都在研議期末考要不要舉辦，但有多所高中已確定將舉辦實體期末考，台中一中預計28、29日舉辦，卻有學生發起連署、呼籲取消實體期末考，甚至傳出有人在校內群組討論，竟被回應「染疫後暑假可以好好休養」。

校方表示，對於學生能與學校同樣重視防疫與評量，且關心校務的情況，學校相當樂見；實體期末考是經科召聯席會議討論與投票表決所決定，考試將比照國中會考的試場規畫、拉開座位間隔，學生若有需求可申請防疫試場。

台中市府16日宣布線上教學延長到暑假，不只家長哀鴻遍野，學校也很頭大，有許多學校仍在研議期末考該停辦或採線上舉辦，但包括台中一中在內的多所高中，考量未來升學成績的公平性，決定在兼顧防疫需求的前提下，將舉辦實體期末考。

消息17日公布後引發學生熱烈討論，甚至有人在校內群組討論，其中1名成員提出「若因期末考染疫，真是得不償失」，沒想到，學校社團組長竟回應「不會啦，染疫後有暑假可以好好休養」，讓學生很傻眼。

中一中紀姓學生18日也發起連署，主張因疫情嚴峻，若舉辦實體期末考，恐會使得學生群聚、甚至陷入疫情風險中；且今年5月間的第二次段考，就曾發生學生考到一半被通知居隔，若有人在考試期間通報確診，到時候未考完的科目該怎麼辦。

台中一中表示，教育局曾公告，若涉及學期成績計算，學校得於防疫措施配套下舉辦實體期末考，且因高中成績與未來繁星升學息息相關，經過開會及表決通過決定舉辦實體考試，除考場規畫將比照會考設置防疫試場，也將原本3天的考試縮短為2天，學校一定致力於兼顧學生學習與防疫。

至於學校組長在群組中的回應，校方表示，經了解情況後，該名組長的本意不是鼓勵學生染疫，但在非常時期，他對於提到染疫的狀況而讓部分師生感到擔憂，也感到抱歉。