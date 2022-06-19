望月「流心奶黃月餅」十分熱銷，4入售價900元。（望月提供）

以流心奶黃月餅在香港打響名號的「望月Patisserie La Lune」，自2012年成立以來就因美味讓大眾口耳相傳，順勢成為香港每年中秋，許多人送禮自用的品牌。今年初夏，望月正式登陸台灣，23日於台北新光三越A8開設全台灣首個據點，透過招牌熱賣的流心月餅及蝴蝶酥，將中西新舊交融分享給更多人品嚐。

望月巧妙發揮「中餅西造」特色，流心奶黃月餅餅皮有著如西式奶油曲奇的飽滿香氣，口感酥鬆，中西合璧的鹹蛋黃與奶黃內餡，香濃軟滑、濕潤不黏牙，加熱後一刀切開，流心緩緩而下令人食指大動。望月首度登台，除了帶來深受歡迎的月餅系列，亦販售同樣熱賣的蝴蝶酥與曲奇系列。流心奶黃月餅4入售價900元，經典蝴蝶酥禮盒(24塊)660元。

望月也強調禮盒的包裝與坊間一般禮盒的繁複華麗不同，以簡潔典雅的耐看設計融入日常裡，可重複使用的質感霧面鐵盒可做收納盒，就算是內裝月餅容器，也使用能被大自然分解的甘蔗渣製成，減少對環境的負擔。