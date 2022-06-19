疫情圖示

中央19日公布新竹縣新增1203例確診案例，分別為583名男性和620名女性，年齡分布0至95歲，12歲以下223人，65歲以上111人，多數集中18至64歲青壯年佔6成8，目前新竹縣居家隔離1517人，居家照護列管人數7277人。

新增確診個案分別分布在竹北市411例、竹東鎮215例、湖口鄉180例、新豐鄉111例、新埔鎮90例、關西鎮70例、芎林鄉29例、橫山鄉17例、寶山鄉31例、北埔鄉16例、峨眉鄉10例、尖石鄉19例、五峰鄉4例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，目前新竹縣65歲以上長者第4劑持續開放接種中，只要與第3劑接種間隔滿5個月即可接種第4劑疫苗，呼籲符合資格長者盡速前往合約院所或接種站接種。同時提醒65歲以上(原住民55歲以上)長輩，打疫苗送禮券(設籍竹縣)、送快篩活動只到6月30日，請長輩把握時間盡速接種疫苗，同時提升保護力又可拿好禮。

兒童莫德納疫苗第2劑已開放施打，只要和第1劑間隔4週以上均可接種，新竹縣合約院所及各衛生所均開設兒童莫德納第2劑專診，鼓勵家長可利用周末，盡速帶孩子接種疫苗。

衛生局也提醒家長，如曾經確診學童建議自發病日或確診日(無症狀感染者)起至少間隔 3個月後，再接種COVID-19疫苗。若是接觸者，則應於結束居家隔離／居家檢疫／加強自主健康管理／自主健康管理／自主防疫後，且無疑似新冠肺炎感染症狀後再進行接種。

新竹縣各合約院所、衛生所持續提供COVID-19各廠牌疫苗接種服務：

新竹縣提供6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所查詢網址如下：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040＆sms=10033

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007＆sms=9996

新竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.twNews.aspx?n=1060＆sms=10068

5歲以上(含成人)BNT疫苗接種合約院所查詢網址https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1057＆sms=10066

湖口仁慈醫院將於下週五6月24日下午3點至5點於聖母診所旁廣場開設社區接種，提供莫德納500劑，即日起接受預約，請符合各劑次接種資格的大小朋友前往接種，預約網址https://www.beclass.com/rid=2648ac562a6d667913f6