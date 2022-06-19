最近在大陸火紅的「王心凌現象」，引發兩岸華語音樂此消彼長的討論。18日在一場講座上，曾長年在大陸工作的資深文化藝術工作者邵懿德指出，這40年來華語流行音樂面臨了科技革命、中國大陸崛起等衝擊，但像是歷經文革、盜版猖獗等背景，反成為台灣流行樂在大陸發揮影響力的契機；他直言當前大陸的音樂環境確實強勢，但不代表台灣音樂沒有機會，還是可透過多層面的整合、朝產業化努力；最近大陸針對演藝圈大張旗鼓的「清朗運動」，對台灣而言，反而是個機會。

龍應台文化基金會18日在台北舉辦「唱歌不簡單 —流行音樂產業的四十年河東河西」沙龍，邀請邵懿德演講，他1997年就赴北京發展，是華語流行音樂重要的幕後操盤手。

●歷經文革傷痛 鄧麗君療癒人心

「鄧麗君的歌能紅遍中國大陸，要拜文革之賜」，邵懿德說，1980年代的大陸，剛從文化大革命的創傷走出來，經濟上改革開放，也開始引進西方思潮，當時鄧麗君的歌讓大陸人驚艷原來歌可以這麼唱，感情可以這麼表達。雖然大陸官方稱鄧的歌是靡靡之音，但仍擋不住其魅力，坊間甚至有「白天聽老鄧(鄧小平)、晚上聽小鄧」的說法。

大陸的央視春晚始於1983年，費翔1987年唱〈冬天裡的一把火〉登上春晚，侯德健1988年在春晚唱〈龍的傳人〉，當時都引起轟動，邵懿德表示，這背後當然有統戰意義，但也成為推廣台港音樂的重要傳播力量，他也直言「多虧了盜版，讓1980年代的台港流行音樂在大陸傳播流通」。

1990年代，亞洲經濟增長強勁，香港得天獨厚的條件，讓許多跨國公司以香港為中心，從金融、傳產到廣告、影視、音樂，幾乎清一色由港人擔任高層管理工作，進一步擴散台港音樂對中國大陸的影響，並建立起產業規模，當時台港音樂透過金庸、瓊瑤電視劇，滲透到大陸各個角落，對台港音樂影響中國大陸，起了決定性作用。

●超級女聲投票 類民主大陸喊卡

1997年到2000年，全球金融危機讓香港失去往日風光，台灣則絕處逢生，出現了周杰倫；在大陸，百度在2002年推出MP3線上音樂，大陸開始出現自製歌曲，譬如〈老鼠愛大米〉曾紅極一時；2005年湖南衛視的〈超級女聲〉一炮而紅，靠評審加觀眾簡訊投票的方式晉級，讓大陸地鐵站會出現粉絲集結為歌手拉票，邵懿德說，「這種類民主的行為，馬上嚇壞了大陸官方，後來被停止」。

2008年北京奧運，「中國崛起」成為大陸的重點音樂敘事，大陸音樂也開始影響台港；2010年代大陸網路巨頭如騰訊、百度等，開始瓜分線上音樂市場，傳統唱片公司的主導作用開始邊緣化；走到當前的2022年，邵懿德不諱言，科技創新變革了傳統唱片公司的命運，台港音樂主導的地位已讓位給大陸本土成長的偶像明星和快歌熱舞的團體。

他認為，現在似乎存在兩個華語樂壇，一個是「江湖之上」，打造魔音貫耳、批量生產、靠演算法推送的網路神曲；一個是「殿堂之中」，遵循傳統製作流程、工業化淬煉的高品質音樂，但是對網路平台來說，沒有流量就是不存在的音樂，因此也考驗今天的音樂產業。

邵懿德指出，大陸選秀節目成為推廣歌手的重要管道，像是〈快樂男聲〉、〈中國有嘻哈〉等，但〈中國有嘻哈〉後來被整頓，「整改得太乾淨，變成都是正能量、紅歌，違背了嘻哈的批判精神」，最近大陸針對娛樂圈逃漏稅、劣跡藝人的清朗行動，也是在加強管制，他認為這對台灣反而是個機會，因為台灣更有空間去創作喜歡的內容。

●歷經五波挑戰 從內容提升產業模式

邵懿德總結，傳統音樂產業從2000年至今，歷經了五波挑戰，依序是盜版網站、綜藝選秀節目、電信業者的來電答鈴、串流媒體、短影音平台，「主客易位」已非常明顯，唱片公司必須適應這些平台的造星能力，尋求優勢互補的合作。

展望未來，邵懿德認為台灣可以從過去的內容導向，提升到發展產業模式，譬如跟影視、遊戲、科技業合作產生綜效，這部分可以效法韓國。

在台下的前台北市文化局長、曾任MTV頻道大中華區副總裁的倪重華，於互動環節表示，台灣音樂市場存在創作者與資本者的鴻溝，很難找到一個人又既可以新創又會經營，但公司經營通常在草創階段需要新創，穩步後需要懂經營，「若要做到產業化，還是需要回到資本面」。