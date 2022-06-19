1名網友日前在宜蘭羅東夜市買當地知名的包心粉圓，店家掛著「買二送一」布條，他買了3碗後卻被收取「3碗價錢」，質疑店家廣告不實，店家解釋活動還沒開始，其他網友紛紛怒說「沒開始就不要掛布條」、「玩弄消費者」，總公司則出面澄清因為該分店的POS機故障，目前會先將廣告布條撤下。

該網友在臉書「爆怨公社」發文，她日前到羅東夜市買知名包心粉圓，店面當時掛著大大「買二送一」布條，於是她買3碗，結帳時卻被收取「3碗」金額，店家當時稱活動還沒開始，他只好無奈付錢，質疑店家廣告不實，他說店家事後澄清送的是其他品項，但他認為布條沒寫清楚。

網友到宜蘭羅東夜市買當地知名包心粉圓，店家掛著「買二送一」布條，但他買了3碗卻被收取3碗價錢，質疑廣告不實，店家解釋活動還沒開始。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該店家澄清，因為該分店POS機設定有問題、一直設定不上，才無法實施買二送一，目前其他分店均已開始實施，近期會先將夜市布條暫時取下。（翻攝自臉書）

其他網友則紛紛留言「這什麼手法啊，太靠X了吧 沒開始貼出來幹嘛」、「誤導消費者，這種生意人很不老實」、「活動還沒開始就不應該上布條廣告，或者加註開始時間比較好」、「這樣玩弄消費者」、「最看不起這種玩文字遊戲的店家，不乾不脆」、「做生意不實在，可以跟夜市管委會檢舉，以後也請親友拒買」。

該店家總公司事後現身在留言處澄清，因為該分店POS機（銷售情報收銀機）設定有問題、一直設定不上，才無法實施買二送一，目前其他分店均已開始實施，近期會先將夜市布條暫時取下，直到POS設定好才開始，強調「今日大家沒有拿到贈品的，對不起請憑發票，我們一定補送！」而其他網友則認為「明知道Pos系統問題布條還不拆下繼續營業」、「POS機有問題布條拿下來很難？」