新竹縣教育局因應12年國民基本教育課程發展，規畫前導學校優質課程成果、名師講堂、雙語／英語教學論壇、輔導團領域亮點、教師專業社群績優學校發表、清華STEAM績優學校發表等6大主題，22和23日將舉辦線上及1場實體的2022素養教學博覽會。

縣長楊文科說，此次素養教學博覽會以「3C領航 終深學習」為主題，統整新竹縣55所國中小優質課程教學團隊與國民教育輔導團26領域議題素養教學成果，期能落實新竹縣師生文化脈絡、跨域整合及世界接軌的終身深化學習。

前導學校優質課程成果由15所前導學校做線上發表，22日將舉辦線上名師講堂，邀請台北教育大學教授許育健分享素養導向教學設計與實務，開啟學習的任意門。

系列活動唯一實體同步線上直播的雙語／英語教學論壇，23日在新竹縣體育場進行，邀請成功大學教授鄒文莉做專題演講，與29所雙語與英語績優學校團隊做專業回饋，促進雙語課程省思與對話。

新竹縣國民教育輔導團23日辦理亮點說課，匯聚26個領域議題輔導群於5個線上會議室依序同步直播，並開放與會教師回饋，激盪素養教學創意與集體智慧。

績優教師專業學習社群，邀請新竹縣7所績優教師專業學習社群學校23日以線上會議室進行典範分享，同日STEAM績優學校成果也以線上會議室進行發表。

教育局長楊郡慈說，素養教學博覽會整合多元教育體系，因疫情關係採取同步線上會議室及體育場混成同步直播，期能啟動互惠共學模式，相師相學來成就每1個孩子。歡迎有興趣的民眾一同在線上參與，相關資訊請上官方網站。