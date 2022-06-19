遠傳致力發展5G創新應用，攜手集團夥伴亞東科技大學、亞東紀念醫院，以及財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會舉辦「2022年5G智慧診療及環境監控應用成果展」，展示多項5G最新應用及概念性驗證，包含一站式(One-Box)的行動5G企業專網、5G智慧診療結合3D全息投影、5G智慧環境監控機器人，展現集團5G綜效，共同催生多元創新的5G應用落地。

遠傳電信總經理井琪表示：「遠傳長期深耕5G『大人物』（大數據、人工智慧、物聯網）創新技術，並深知培育人才的重要性，攜手亞東科技大學進行產學合作的11年間，孕育出上百位優秀人才已在各領域開枝散葉。5G時代還有諸多應用場景等待探索，這次很高興進一步結合亞東紀念醫院的資源，三方共同開發出貼近醫療需求、創新且貼心的5G應用。未來遠傳將持續投注新科技人才培育，為人才傳承、產業發展善盡心力」。

亞東科技大學校長黃茂全表示：「亞東科技大學重視專業知識的紮根、實務能力的養成，透過與遠傳深度產學合作，引進遠傳前瞻性的5G技術、豐富資源，建立5G跨域合作交流平台，讓學生能充分與業界交流、從實作中摸索出職涯方向，為踏入職場做準備。感謝遠傳投入的心力，也幫助亞東科大持續培育出優質技術人才，為不同產業貢獻所長。」

亞東紀念醫院院長邱冠明表示：「亞東紀念醫院在智慧醫療領域一向超前佈署，透過與遠傳長期深度合作，以技術力加持，一起推出多項全台第一的智慧醫療服務。這次很高興與遠傳、亞東科技大學進行產學合作，將最新的5G全息投影技術、5G環境偵測機器人應用在醫療領域，借重科技力打造更便捷、安全、溫暖的醫療環境。」

這次展示的5G創新技術，除了是遠傳5G實驗室、企業專網團隊跨部門合作，多次測試驗證的成果；更攜手合作夥伴台灣ORAN開源網路先驅光寶科技、5G核心網路領導供應商英菲達（iTC／Druid )，打造「一站式(One-Box)的行動5G企業專網」解決方案，不僅可節省安裝部署的時間及成本，並發揮了高效率的功能，可隨插即用，滿足實驗場域及企業5G專網的各項行動通訊需求。

「5G智慧診療結合3D全息投影」概念性驗證，則率先運用在亞東紀念醫院的耳鼻喉科門診，透過智慧影像轉換技術，將傳統的2D電腦斷層（CT）轉換成3D鼻竇組織模型，並整合5G低延遲與金字塔全息投影技術，以3D動態影像面板展示仿生人體器官，取代傳統電腦斷層無法呈現的立體影像，有效輔助醫生診斷說明。醫生門診時亦可在裝置上進行簡單操作，向病患解釋不同角度、部位之鼻竇構造與病灶位置，有助於醫病溝通。

「5G智慧環境監控機器人」概念性驗證，利用多台5G智慧機器人協同合作，進行院內空氣品質監測，針對室內常見的甲醛、PM2.5、二氧化碳等汙染源，進行無間斷、無死角的24小時院內巡迴監測。一旦發現汙染源，將立即自動快速組織多台具備特定功能的「環境汙染排除機器人」，至現場進行多區域汙染源排除，不僅可有效提升空氣品質、節省人力與機器架設成本，更避免人員直接接觸汙染源，提升醫院及職場安全防護。