允強(2034)設立土耳其廠主要考量其位於亞歐交界的地理位置，可幫助允強增加對土耳其當地及歐洲的出貨。且在俄烏戰爭後，歐洲將增加對東南亞的不銹鋼管進口需求，台灣業者可望同步受惠。短期鎳價及鋼價走勢疲弱，將對利差帶來壓力，考量評價並未偏低，法人維持允強中立的投資建議。

允強董事會通過對子公司土耳其廠增資14.11億元，將有利掌握南歐、北非以及中東市場。法人認為，允強土耳其廠已在4月順利進行試產，預計今年第三季可以開始量產不銹鋼板及鋼捲，月產能約4000噸。預計到今年第四季時整體不銹鋼管及鋼板等產品的產能可達到每個月5500噸。整體而言，土耳其廠有助允強擴展新的市場，完整營運貢獻時間預期在2023年。

目前的LME鎳報價約2萬5759美元/噸，自俄烏開戰後的高點下跌約46%，已接近今年1月的價格水準。法人認為，近期鎳價的下跌主要由於俄烏戰爭開打之時，市場過度的炒做造成鎳價飆升脫離基本面行情，目前的價格下跌是回歸基本供需的合理走勢。目前由於通膨及升息造成經濟成長趨緩陰影及資金退潮，對鎳價將有打壓效果，但鎳的長期需求成長趨勢不變，預期下檔跌破2萬美元的機會較小。