統一獅原本已經追上樂天桃猿，雙方已無勝差，沒想到本周北上面對富邦悍將卻被「連咬3口」，勝差又也落後桃猿2.5場，比賽中還傷了羅昂、陳傑憲2名大將，桃猿總教練曾豪駒也不得不提防「水鬼邦」出沒，直誇他們近況真的「很火！」

獅隊北征卻苦吞3連敗，曾豪駒聽聞後笑答：「我們也曾被咬過。」桃猿在5月中一軍開始受到疫情影響，多名主力缺陣的情況下，在5月20日至22日在桃園主場被富邦橫掃。

近期富邦戰績火燙，近8場比賽拿下6勝，近期是3連勝狀態，曾豪駒認為：「棒球就是這樣，狀況會有些起伏，但低潮時怎麼把球隊隊形趕快整理好才是最重要，正面看待、做好準備，讓球賽品質拉起來，這樣落差就不會太大。」

下周二結束新莊客場比賽後，桃猿就要回到桃園大本營，其中22、26日上半季排名前二的球隊將直接正面對決，不過曾總認為，接下來的每一場比賽都很重要，「不是只有對統一獅而已，對戰每一場都要盡可能地贏下來，想辦法在主場把勝場數提升。」