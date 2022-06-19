前大法官孫森焱6月16日辭世，法務部發新聞稿表示同感哀悼，孫森焱畢生奉獻司法及法學，過去曾擔任檢察官，並在本部司法官學院，擔任講座作育英才無數，更與其夫人前最高行政法院庭長黃綠星共同在48、49期司法官班，以「司法之過去、現在與未來」為題，為司法官學員進行群組教學，培養司法官開闊之胸襟及宏觀之視野。

法務部表示，孫森焱曾1984年至1995年間擔任法務部民法（財產法）研修委員會委員，期間出席近500次研修會議，促成民法債編於1999年4月21日修正公布，而該次修正係民法於1929年制定公布後最大幅度之修正，對於健全民事相關法制，孫功不可沒。

法務部更指，針對我國刑事訴訟制度變革有重大影響之司法院釋字第392號解釋，孫森焱曾提出部分不同意見書，除引據制憲資料一再強調憲法所定之法院亦包括檢察官，肯定檢察官之司法官屬性外，就羈押權一事，更認同當時法務部提出「檢察官羈押處分立即審查制」之刑事訴訟法修正草案，認為本部之主張可兼顧犯罪嫌疑人人權保障及檢察官偵查主體地位之維持，符合正當法律程序。

2019年12月3日法務部司法官學院舉行65週年院史檔案文物展，特別向司法博物館借展孫森焱捐贈其於司法官班第4期受訓期間所保留之文物，部長蔡清祥於開幕典禮特別邀請孫森焱與會，孫森焱於會場中展現其親和力，親切且熱情地向蔡清祥及與會來賓、學院同仁親自說明展件，並分享當年受訓時之點點滴滴，讓人感受一代大師真摯的典範。

今年3月20日東吳大學法學院106周年院慶暨院友會活動時，蔡清祥更與孫森焱相見歡，蔡清祥對於其驟然離世，深感不捨，也緬懷其一生為司法無私之貢獻，仍將秉承孫前大法官所樹立之司法風範，以民為念，帶領本部全體同仁繼續為進步之司法而努力。