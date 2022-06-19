富樂快篩遭引爆混用、冒用產品等爭議，不料食藥署長吳秀梅稱「應該怪廠商」，國民黨立委李貴敏痛批，官員公然無視依法應負的責任，還甩鍋裝無辜，人命相關的防疫物資未盡職把關，毫無羞恥之心，説三道四卸責，這是甚麼神邏輯？民進黨政府的無恥、無能和無為再次驗證。

李貴敏表示，吳秀梅身為食藥署署長，豈不知道民進黨執政後，行政院會通過並送交立法院《醫療器材管理法》？難道不知該法第1條明明白白的表示該法的制定是為了保障國人使用醫療器材的安全、效能與品質。這不就是行政單位依法應負的責任？否則，何庸衛福部審查核准？

她說，所以絕不是像綠營官員所說，出了問題就是民間壞、該追究民間；言下之意仿佛是碰到壞人詐騙，該找詐騙廠商，政府沒有責任；還說自己只做書面審查，把所有的責任推得一乾二淨。

李貴敏指出，官員這樣甩鍋裝無辜，好像核准只是一個過程。果真如此，《醫療器材管理法》開宗明義説的「為保障國人使用醫療器材之安全、效能及品質、增進國民健康及強化醫療器材管理」，是叫人民自行保障？叫人民自行增進健康及自行管理醫療器材？如是，衛福部是幹什麼的？祗負責領高薪？祗負責利用審核流程卡關或阻礙合格醫療器材進口？食藥署吳署長説的出口、還義正嚴詞，也真令人難以置信。

她痛批，更別提事前早有人吹哨說該批快篩有問題。主事者明知有問題卻不予理會，這種不負責任的官員不該撤掉嗎？難道蘇內閣是故意留任這些官員繼續危害人民嗎？檢調單位追究不良廠商的刑事責任，並未免除官員們應負的行政責任。尤其這種劣質產品，除造成防疫的破口，更導致民間傷亡慘重，絕不能容忍官員卸責。

李貴敏直言，以商品責任而言，在美國不論是製造商或銷售商，對於消費者造成的損害都要負賠償責任。反觀民進黨執政通過的《醫療器材管理法》，除了特定情形，只有幾萬到千萬的罰款，試問，如果獲益是以億來計算，罰個幾萬、幾十萬、幾百甚至千萬算什麼？

李貴敏痛批，這種法制面的不完整，不等於鼓勵黑心廠商犯法、鼓勵他去做這些事情？這些問題和瑕疵，民進黨政府不知道嗎？提案前不評估嗎？修法前後也不檢討、不改進嗎？如今損失慘重也不處理嗎？甩鍋民間就可以蒙混過關了嗎？