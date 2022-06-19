知名作家、主持人吳淡如僅管淡出螢光幕，親民的她仍不時透過社群網站分享生活；吳淡如昨天就在臉書透露，她在市場買500元的魚「跟老闆說我去買別的東西等一下回來拿，結果...一直到快黃昏才想起來」，而吳淡如今（19日）早重回攤位，發現攤位已換別人在賣，她發問之後，結局竟然神展開，讓吳淡如直呼：「這就是菜市場的人情味」。
吳淡如昨晚發文指出，她早上在市場某攤位買了500元的魚，「跟老闆說我去買別的東西等一下回來拿，結果...一直到快黃昏才想起來」，她還感嘆，肯定是完了，而吳淡如今早則決定重回市場碰碰運氣，「看看昨天健忘症的魚到底還在不在」，不過同一個攤位已換別人在賣。
吳淡如一問之下才發現，原來他們是同一家，只是來擺攤的人不一樣，結果魚真的「物歸原主」了，對方還跟吳淡如說，同事有交代、他有冰起來，也讓吳淡如感動直呼：「傳統市場真的好有人情味喔。失去的羊後來回歸，真令人開心，我懂這個意思。」
同時，吳淡如有感而發：「話說，我忘了回頭去拿我買的東西也不是第一次，這倒是第一次我敢開口問，反正戴口罩人家也認不出是我，不用太害羞...」，她也慶幸，雖然戴口罩有時候透不過氣來，不過她還活得蠻自在的。
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