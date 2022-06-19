美國聯準會（Fed）15日宣布升息3碼，香港財政司長陳茂波19日發表網誌表示，雖然香港市場資金仍然充裕，但在聯繫匯率制度下，Fed升息幅度擴大、步伐加快，加上已經開始縮表，預計港息終會跟隨向上。

香港01報導，陳茂波指出，全球通膨熾熱加上多地央行擴大收緊貨幣政策的力度和速度，將使全球經濟增長更加疲弱，可能會進一步削弱香港的出口增長動力。

陳茂波表示，近日公布的香港經濟數據稍有改善，3月至5月的失業率稍降0.3個百分點，回落至5.1％，反映期內後期第五波疫情受控時的情況，以及發放消費券對經濟帶來的支持作用。不過，近日確診數字再回升，情況需要關注。

陳茂波又指，香港面對的國際大環境正越趨複雜，不少主要市場近期也相繼升息，提醒利率上升也可能會觸發資金流向急速轉變，金融市場和資產價格將更加波動，一些基本面較弱的經濟體會受到較大影響。