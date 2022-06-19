民進黨選對會建議徵召立委蔡適應參選基隆市長，對此，被視為民眾黨基隆市長熱門人選的立委邱臣遠今（19日）強調，市長人選會透過黨中央機制都尊重，自己不怯戰、不懼戰，只要對基隆市民有幫助，尊重黨中央決定。

民眾黨立委邱臣遠。（報系資料照）

邱臣遠表示，蔡適應不是林右昌市長，林的滿意度可否轉移給蔡有待觀察。基隆受到疫情影響，致死率、確診率居高不下，對於民生產業衝擊嚴重。無論是郵輪退出基隆港或是大型連鎖速食店歇業，都反映出民生經濟、消費力下滑的趨勢，這也是目前基隆最大的問題。

此外，還有市容景觀老舊、市場改建、交通通勤、青年就業等問題，市政還待改善，也是下一屆市長需面對的問題，蔡適應能否順利接班會遇到非常大的考驗。從最近民調可發現，基隆藍綠過去都曾執政，發展卻比其他縣市緩慢，民眾也希望有新的政治力量、新的第三勢力來為基隆服務。

邱臣遠表示，從民調也可發現，民眾黨政黨支持度穩定成長，藍綠的板塊消退，此次選舉民眾已經厭惡傳統的藍綠對決，第三勢力的期待會愈來愈高，自己是基隆子弟，民眾黨在基隆深耕兩年，對於故鄉的服務和公共建設爭取不遺餘力，民眾黨喊出「民眾新希望」，就是有別於藍綠之外新的選擇。

關於民眾黨基隆市長人選，邱陳遠表示，基隆市議員部分已提名5人，持採穩扎穩打的態度，市長人選會透過黨中央機制都尊重，自己不怯戰、不懼戰，只要對基隆市民有幫助，尊重黨中央決定。

他說，如今有這麼多參選人要投入基隆市長選舉，對於基隆也是有助益，讓全國、更多民眾關注基隆這個城市。民眾黨未來在基隆也會爭取跨黨派、更多中間力量、更多市民支持，基隆好台灣就會好，民眾新希望、點亮台灣頭。