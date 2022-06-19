江蘇多地近日調整出滬人員政策，多個地市已放寬對於出滬人員的隔離政策。南京、蘇州、無錫、常州、鹽城、揚州、淮安、泰州等8個城市政策調整大體相似，有上海旅居史居民進入這些城市不再實行一刀切「7＋7」的隔離。

上述城市主要是將出滬人員分為兩類：有中高風險地區所在鄉鎮（街道）旅居史或14日內有其他報告本土陽性感染者所在鄉鎮（街道）旅居史人員「7天集中隔離＋7天居家健康監測」，其他地區旅居史的人員實行「7天跟蹤健康檢測」。在隔離期間，需要按照當地政策進行核酸檢測。